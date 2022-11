Bruno MARTIN

Mon objectif est daccompagner des entreprises et des pôles de compétitivité dans le management de l'innovation et le développement commercial. Jai pour cela acquis les compétences, savoir-faire et expertises nécessaires chez 2 grands équipementiers automobiles, un pôle de compétitivité et un centre technique/laboratoire de recherche/institut de formation du secteur des matériaux polymères.



Mes compétences :

Accompagnement d'entreprises

Montage et gestion de projet

Management de l'Innovation

Développement commercial

Relation clients

Marketing stratégique et produit

Matériaux polymères

Industrie automobile