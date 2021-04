Informaticien expérimenté et passionné ayant exploré de nombreuses facettes du métier, de développeur à directeur de projets en passant par la création et le management dentreprises. Jai choisi de réorienter ma carrière vers la transmission de mon expérience et de mes compétences à des étudiants réalisant des parcours diplômants (Développeur Web, Chef de Projet Digital, Product Manager, Développeur d'applications) sur un dispositif denseignement à distance.