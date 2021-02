Bruno ROSADO

J’ai acquis une solide expertise de la conduite et de l’évolution des SI dans des entreprises



nationales et internationales aux environnements complexes en perpétuelles évolutions. Ces



expériences ont couvert en particulier la réorganisation managériale des équipes, la refonte de SI



(ERP et progiciels métiers) après élaboration d’un schéma directeur, la mise en place d’outils



informatiques décisionnels (tableaux de bord) pour le pilotage d’activités, le renforcement de



l’image de la DSI, … et plus globalement la mise en cohérence des SI dans le cadre des objectifs



stratégiques avec une approche pragmatique impliquant fortement les utilisateurs.



Homme de dialogue et d’organisation, très orienté « Service au Client », j’aime apporter mon



savoir-faire diversifié dans le domaine de l'évolution des Systèmes.



Mes compétences :

International

JDE

Systèmes d'Information

SAP

Navision

Urbanisation

Gouvernance

Architecte

Décisionnel

Schéma directeur

Adaptation organisation IT

Audit SI

ERP