Bruno TOUZÉ

Fort de 28 ans d'Expériences Professionnelles dont 17 années dans le domaine

de l'informatique et des réseaux.



Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai pu mettre à l'épreuve mes

facultés d'adaptation aux innovations techniques, mes compétences d'action

et de réalisation, ainsi que mon aptitude au management alliant rigueur

et facilités relationnelles.



Mon expérience au sein de différentes SSII m'a permis d'acquérir un solide savoir-faire

dans la qualification et l'intégration de systèmes et d'architectures pour atteindre

les objectifs fixés par les Directions du Système d'Information.



Mon attachement à la rédaction des procédures telles que document d'architecture,

document d'intégration et document d'exploitation dans le cadre de la définition ou

de l'évolution de systèmes ou des architectures conforté par mon sens du service

sont des garanties capitales à l'atteinte de vos objectifs.



Mes capacités au maintien en conditions opérationnelles des systèmes

et des architectures réseau au regard des besoins exprimés et des lignes budgétaires

consenties ont été pleinement éprouvées, et ce, avec une attention toute particulière

sur la sécurité informatique.



Mes compétences :

Audit

VMware

Linux

UNIX

PABX

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

HP Hardware

Cisco Switches/Routers

Alcatel

AIX UNIX

X25

Visual Basic

VPN

Texas Instruments Hardware

Suite TCP

SQL

SNMP

Personal Home Page

Perl Programming

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

IPX/SPX

IPSec

IP

Hyper-V

HTML

HP-UX

HP Server Hardware > HP Blade Servers

HP OpenView

HP Network Node Manager

GLPI

Ethernet

Citrix Metaframe

Cisco ASA

C Programming Language

Active Directory

AD

3Com