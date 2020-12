Bonjour

Je suis une personne sérieuse et dynamique avec de l'expérience en agence de marketing opérationnel et en tant que chef de produit junior chez un industriel de l'agroalimentaire.

Je recherche actuellement de nouveaux challenges au sein d'une entreprise désireuse de développer ses marques.



Il vous faut aussi savoir qu'en 2006 j'ai eu un accident qui m'a rendu paraplégique, je suis donc en fauteuil roulant. Mais je ne pense pas qu'au XXI siècle ce type de handicap soit encore un frein pour une bonne intégration dans l'entreprise.



Bien que actuellement en poste à Marseille, je suis à votre disposition pour vous rencontrer et vous démontrer que je serai un atout pour votre entreprise.



cordialement

bruno Vaysse-vic



Mes compétences :

Publicité

Marketing opérationnel