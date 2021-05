Cabinet Mma STÉPHANE BOURGEOIS

Vous apporter un conseil de qualité pour vos besoins en épargne, en prévoyance et en assurance de biens, grâce à une équipe à la fois compétente et chaleureuse, constitue la préoccupation du cabinet depuis plus de 30 ans.



Fortement ancrés au sein du tissu économique local, nous accompagnons et favorisons tous vos projets de vie, qu'ils soient professionnels (assurance de locaux, pertes d'exploitation, responsabilité civile professionnelle, garantie décennale, flotte automobile......), personnels (assurance crédit, assurance vie, ......) ou familiaux (protéger les vôtres en cas de coup dur, vous protéger ......).



Comme plusieurs milliers de clients déjà, que vous soyez un professionnel, une entreprise, ou un particulier, venez nous rendre visite à Soisy sous Montmorency (en face du champ de courses) ou dans notre agence de Deuil la Barre ou appelez nous au 01 39 89 76 25.



NOUS RECRUTONS :



Au sein de notre cabinet, vous conseillez et vendez à des particuliers et des professionnels des solutions en assurance de biens, prévoyance individuelle, prévoyance collective et épargne projet.

Vous assurez en parallèle la gestion après-vente des contrats en cours, dans un double souci de qualité du service apporté et de rapidité aux nombreuses sollicitations multi-canal des prospects et des clients.

Pour assurer cette responsabilité très diversifiée, vous évoluez au sein d’une petite équipe et profitez d’une ambiance de travail conviviale.

Ouvert(e) aux autres, curieux (se), doté(e) de sens relationnel, vous avez un vrai tempérament commercial que vous mettez en œuvre aussi bien en face à face qu’au téléphone pour développer le chiffre d’affaires de l’entreprise. Vous ne négligez pas pour autant la rigueur qu’impose la gestion des sollicitations clientèle.

Vous avez une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la commercialisation de produits d’assurance, de préférence en agence d'assurances. Vous serez bien entendu formé aux spécificités de nos produits et process.

Envoyez nous vite votre CV et vos prétentions salariales sur stephanebourgeois2011@gmail.com



Mes compétences :

Distribution multi canal

Management d'équipes operationnelles importantes

Conquête et Fidélisation b to c et b to b

Marketing

Stratégie

Développement de partenariats

Conseil

Vente