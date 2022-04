Anne-Marie DE LONGEVIALLE MOULAI

Diverses fonctions financières m'ont apporté une expérience riche et complémentaire me permettant d'assurer des missions dans mes domaines de compétences au sein d'entités diverses. Je suis intéressée par les mutations économiques, sociales et écologiques que nous vivons actuellement, j'ai l'occasion d'exprimer cet intérêt dans le cadre du comité du développement durable sévrien. Par ailleurs, j'exprime mon intérêt pour l'Art en étant membre de plusieurs associations artistiques et en pratiquant la céramique.

Mon poste chez ADOMA me permet de mettre en harmonie mes compétences et mes aspirations.



TRESORERIE : gérer le refinancement, le risque de taux et de liquidité, rechercher de partenaires financiers, optimiser les moyens de paiement et les frais bancaires;proposer de nouveaux moyens de paiement, calculer et analyser le budget de trésorerie de PME et de sociétés financières, gestion actif-passif ( ALM, restructuration de portefeuille de swap=.

CONTROLE DE GESTION : modéliser, suivre, analyser des budgets,former les opérationnels aux outils budgétaires et à l’application des procédures, mettre en place des reportings pour les dirigeants

COMPTABILITE : diriger, contrôler et coordonner la comptabilité générale, arrêter les comptes mensuels, consolidés et réglementaires, veiller à la mise à jour réglementaire et fiscale,gestion de crise, réduction des délais



GESTION DE PROJETS : installer des progiciels (Sopra Trésorerie, Kyriba, migrer des applications, participer ou animer des groupes de travail de projets d’entreprise : 35 heures, Euro, fusion, nouveaux produits,fin etebac 5, SEPA, nouveaux moyens de paiement



MANAGEMENT : manager et former des comptables, des gestionnaires trésorerie

TOEIC juillet 2006: 865



