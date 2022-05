Plus de 15 à innover grâce à des progiciels



Ce que les autres disent de moi :

"Si vous demandez à Matthieu Beaufils où se trouve la station de taxi la plus proche, il s’interroge si vous n’iriez pas plus vite en métro ! Au final vous prendrez votre avion très en avance car il vous aura déniché une moto-taxi qui vous aura permis d’éviter confortablement les embouteillages…"



De grandes marques comme CARTIER ou LEGRAND m’ont fait confiance pour améliorer la distribution de leurs produits.Polyvalent, je connais les process, les progiciels et la gestion de projet. J’ai travaillé à la réalisation de site e-commerce, systèmes de reporting et d'optimiosation de la chaine logisique. J’ai travaillé en France comme à l’international.



Aujourd’hui je cherche aider les décideur à comprendre la valeur ajouté des nouvelles technologies et faciliter la mise en oeuvre



Membre d’associations

EFA : Enfance et Famille d’adoption, pour l’aide aux familles adoptives ou désirant adopter

Jeparraine.com : Association collectant des fonds pour aider à l’éducation d’enfant en Ethiopie



Lectures préférées :

Tanisaki, Proust, Albert Cohen et les livres économiques.



Mes compétences :

Architecte

Architecte fonctionnel

Business

Business process

Business process analyste

COMMERCE

Conduite du changement

Conduite du changement ERP

E commerce

ERP

Internet

Internet marketing

Marketing

Microsoft CRM

NIC

Process

Recherche

Retail

SCM