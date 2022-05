Camille Appolinaire QUENUM

Formation en Marketing et Commerce, après deux années comme promoteur a Social Marketing for Change(SOMARK de Futur group international) au Sénégal, j'ai été successivement gérant de Boulangerie Pâtisserie pendant a peu près deux ans et affecté a Gaufretterie Industrielle Africaine GINA aà Rufisque au Sénégal comme responsable des ventes et de la production.Après huit(08) passé a Gina j'ai rejoint MBC groupe en décembre 2009 a Lomé au Togo comme Commercial.mon travail a MBC m'a amené au Togo Burkina Fasso Niger et au Bénin ou je suis actuellement basé en tant que responsable Commercial de MBC Bénin Sarl .

Pays de L'Afrique de L'Ouest Connus

Bénin

Burkina Fasso

Niger

Nigeria

Sénégal

Togo



Mes compétences :

Études de marchés

Commerciale

Communication

Gestion commerciale

Marketing

Stratégie