Camille DEVOS

J'ai suivi une formation en BTS Communication Visuelle, et je travaille en tant que webmaster depuis septembre 2009 pour la société Mes Plus Belles Créations. J'ai auparavant opéré en tant que webdesigenr au sein de la société Shirka, à Lille, où j'ai pu participer à de nombreux projets de grandes envergures pour Leroy Merlin, Fizzy, Coxwen... qui m'ont permis de développer ma créativité et de maîtriser les principaux outils de graphisme de la suite Adobe. Ayant toujours envie de parfaire mes connaissances, j'apprends en autodidacte à maîtriser les langages HTML et CSS, et je continue en parallèle à développer mes compétences sur photoshop et illustrator via de nombreuses créations personnelles.



Mes compétences :

CSS3

Illustrator CS5

Indesign CS5

Photoshop CS5

Html5

flash cs5

Webdesign

Infographiste

Retouches photos

Illustrator

Html

Emailing

Internet

Intégration

Design

Css