Camille GAUGAIN

Je suis actuellement en doctorat de psychologie au sein de l'Université de Caen et je rédige une thèse sur "les effets psychologiques du placement chez l'enfant et l'adulte". En parallèle, je suis consultante en bilan de compétences chez AAC à Caen.



J'ai acquis des compétences dans le champ de l'insertion professionnelle et de la formation (sélection de profils de candidats et accompagnement à l'élaboration d'un projet professionnel).



Je suis également l'auteure de "Le bégaiement: Entre représentations et effets" (Éditions Edilivre)



Mes compétences :

Création d'outils pédagogiques

Mise en contact des demandeurs d'emploi avec les entreprises

Conduite d'entretien individuel

Création de séquences pédagogiques

Sélection de profil de candidats pour une offre d'emploi

Animation de réunion

Animation de séances de formation thématiques