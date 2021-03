Camille LAUZIN

Nouvellement freelance, mon tempérament créatif et mon profil littéraire m'ont amenée aux métiers de la communication. Digital native, de tempérament empathique, c'est pour le numérique et le social media que j'ai développé le plus d'appétence, malgré un panel de compétences généralistes.



Mon offre en tant qu'indépendante se décline en 3 axes :



- Le social media management à proprement parler : stratégie, programmation de posts, modération, veille, livetweet, animation de jeux concours, KPI...



- La communication digitale : animation de site web, stratégie de refonte de site web, mailing / newsletters, éventuellement rédaction



- Communication en ligne autour de vos événements : création d'un kit communication complet avec visuels, bannières... pour partage sur les réseaux sociaux.



Lors de mes 6 ans au Pôle de compétitivité Finance Innovation, j'ai contribué à mettre en place des outils digitaux (Mailchimp, Hootsuite ou Talkwalker), j'ai développé les communautés en ligne du Pôle (le compte Twitter de la structure est passé de 1500 à 16K abonnés, celui de Linkedin de 0 à 10K avec un taux d'engagement de 6% et 300 nouveaux abonnés par mois en moyenne dernièrement) et jai été amenée à organiser de nombreux événements (jusquà 5 par mois).



Mon expérience dans le principal cluster français de la Fintech m'a permis de communiquer pour un panel varié d'acteurs : startups, cabinets de conseil, grands groupe... et ainsi d'appréhender différents types de problématiques et d'acquérir une connaissance fine de l'écosystème.



Ma première expérience à Réseau Ferré de France ma également donné lopportunité doeuvrer à ladministration dun site intranet et donc dappréhender le champ de la communication interne pendant plus dun an.