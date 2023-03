Camille LEROY

Ingénieur technico-commercial sur la gamme de produits relatifs à la sécurité Machines.

Conseil sur les produits et architecture des fonctions de sécurité. Assistance à l'analyse des risques et au calcul de fiabilité associé (PL, Sistema)

Formation sur la directive "Machines" (2006/42/CE) et sur les normes harmonisées affiliées à cette directive (EN 12100, EN ISO 13849-1, EN 14119...). Analyse de risques machines, etc...

Certifié "Functional Safety Engineer/ Machinery" (TUV Rheinland) #9518/14 en novembre 2014.



Mes compétences :

Analyse de risques

Sécurité Machines