Camille PROST

Docteure en philosophie et spécialiste de la philosophie de la musique, j'ai été pendant plusieurs années en charge des Relations avec les Publics à l'Opéra de Lille.

Je me suis ensuite spécialisée dans le mécénat culturel (CFF, Essec 2018) puis ai été en charge des dons concernant le chant choral au sein de la Fondation Bettencourt Schueller.

J'ai fondé en 2019, Calamus Conseil, un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur culturel, plus particulièrement la musique classique. N'hésitez pas à aller voir le site internet du cabinet :



www.calamusconseil.fr



A bientôt !



Mes compétences :

Enseignement

Communication

Rédaction

Pédagogie

Relations Publiques

Culture

Médiation culturelle

Musique

Innovation

Gestion de projet

Relationnel

Créativité

Conseil

Création d'entreprise