Camille SALLARD

Animation des IRP (CE, CHSCT, DP),

Organisation des élections professionnelles.

Formation, conseil et assistance aux opérationnels business, RH, managers groupe.

Relation inspection du travail et médecin du travail : convocations, visites, SMR.

Relations avocats groupe, gestion des litiges .

Veille juridique : mise à jour de l'ensemble des documents contractuels, règlement intérieur.. Préconisations à l'ensemble du groupe selon la législation, la convention collective en vigueur.

DUERP : programme annuel des actions de formation et sensibilisation des salariés (SST, guides et serre-files...), MAJ du document.

Relation écoles.

Référent Handicap et relation AGEFIPH.

Recrutement de personnel fonction support back office.

Gestion des V.I.E.

Négociation et rédaction des accords entreprise.

Travailleurs étrangers : changements de statut, renouvellement des titres de séjours et demandes d'introduction.

Bilan social.

Participation au process d'intégration et formation des nouveaux salariés structure.

Détachements, mutations.

Entretiens, notifications et négociation dans le cadre de rupture conventionnelle, licenciements et transactions.

Procédures disciplinaires .

Participation au RSE du groupe et Charte de la diversité.

Participation au Comité de Direction.

Participation aux projets d'implémentation d'outils SIRH et ERP. Suivi des dossiers de sinistres contrat prévoyance. Actions de formations, ateliers. Audit des process et mise en place interne.



Veille juridique

Négociations sociales

Initiation droit du travail

Intégration de salariés

Conseil aux opérationnels

Veille sociale

Animation des DP CE CHSCT

Gestion des litiges

Recrutement de salariés fonction support et back o

Gestion des conflits salariés relations individuel

Sélection des stagiaires et relations école

Audits internes BDD sociales

Appel d’offre externalisation de la paie

Participation à l’implémentation de l’outil SIRH T

Audit social avant acquisition/ fusion de sociétés

Gestion du personnel