Candice MOREL

APOSTROF vous propose ses prestations dédiées au travers de deux marques déposées



*****************************



http://www.apostrof.fr



*****************************



Apostrof RH - Cabinet de conseil en recrutement et évaluation de profils experts, commerciaux, cadres et dirigeants.



Pour Apostrof RH, chaque mission de conseil RH est un ensemble unique d'opportunités et de contraintes qui appelle une solution de recrutement spécifique et un accompagnement personnalisé.



Mon expertise en recrutement repose sur l'analyse du besoin spécifique de l'entreprise, la détection et l'évaluation du talent de candidats afin de pronostiquer la capacité de ces derniers à répondre à la problématique de l'entreprise.



http://www.apostrof-rh.fr



*****************************



Apostrof Carrière - Conseil en gestion de carrière et développement, accompagnement de cadres et dirigeants.



Ateliers Carrière - Outils & techniques pour prendre en main votre carrière, tout au long de votre parcours.



Gestion de carrière - Accompagnement personnalisé sur la stratégie de votre parcours professionnel, la gestion et le développement de votre image professionnelle.



http://www.apostrof-carriere.fr



Mes compétences :

Adobe Photoshop Illustrator Indesign

Pack office

Relation presse

Communication

Publicité

Stratégie marketing