Cansouline NATHALIE

Très impliquée dans la formation Académique de l'Académie de Créteil depuis de nombreuses années, ma carrière est traversée par la volonté de contribuer à l'accompagnement et à la formation des enseignants dans les champs disciplinaires de la Communication, la GRH, mais aussi plus largement du Management.

Passionnée par l'utilisation des NTIC dans l'enseignement, j'ai eu l'occasion de m'impliquer de façon très active dans des actions de formation et plus récemment dans l'utilisation des jeux sérieux dans les enseignements d'Economie et Gestion.

J'ai ,en co-responsabilité, la mission d'organiser un grand séminaire "Les Rendez-vous de l'Economie et Gestion" de l'Académie de Créteil.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique