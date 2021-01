Fadhila BRAHIMI*

Vous accompagner dans la transformation digitale de votre entreprise et de votre marque !



Depuis 2005, elle accompagne les marques (entreprise et personnelle) dans le développement des compétences vers le digital et la gestion de leur visibilité et de leur réputation sur les médias sociaux.

Co-Auteure du livre "Moi 2.0" aux Edt. Leduc et contributrice de nombreux ouvrages sur les Médias Sociaux, elle est régulièrement invitée sur des plateaux débats, en conférence ou en radio sur les thèmes de l'identité et limage de marque ainsi que la réputation, la notoriété et le leadership des personnes, des équipes et des organisations sur Internet.



De formation en stratégie militaire & géopolitique option journalisme et en Sciences sociales (RH, Coaching), elle intervient à l'EMLyon, le Pôle ESG et l'IEJ (journalisme) sur les enjeux sociaux et sociétaux liés à la convergence des médias pour les métiers du journalisme, du lobbying et de la communication.



Chasseuses de tendances avec une appétence pour linnovation technologique & sociale, elle anime, depuis 2012, les cérémonies de la Télévision Sociale (SocialTV) "TvCheckAwards", et celle des "Social Media Awards" pour récompenser les meilleures stratégies digitales des entreprises et des chaînes & animateurs télé.



Depuis 2005, elle anime de nombreuses conférences et débats dont 4 Tedx (Alger, Alsace, Bordeaux, Casablanca).



Nominée aux LinkedIN Europeans Awards 2010 dans la catégorie "leader" pour avoir fait connaitre le Personal Branding en France, elle figure depuis 2013 dans le "Guide des expertes - 300 femmes pour faire évoluer le débat de la parité" et dans la liste des 30 femmes qui comptent dans le digital "Elles ont réussi dans le digital" aux éditions Kawa.



Femme de réseaux et engagée dans la société civile, elle est membre des collectifs:



Mouvement citoyen BleuBlancZebre en tant que Marraine de l'association "Forces Femmes"

"GirlPower3" (le réseau des créatrices et innovatrices)

"La Semaine du Web" & "WebDays" (accompagnement des porteurs et créateurs d'entreprise en Afrique du Nord et Moyen Orient)

Club Fan Handisport (supporter des athlètes paralympiques)

