Carine ANDRE

J’évolue depuis plus de 10 ans dans la communication et le graphisme. Je prend plaisir à travailler sur des projets variés, en faisant preuve d’écoute et de bon sens, en collaboration avec des personnes passionnées.



Je suis actuellement à la recherche de nouveaux challenges ! Rencontrons-nous ...



Mes compétences :

Création

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Marketing

Publicité

Community management

Direction artistique

Communication visuelle

Communication culturelle

Webmaster

Conception

Graphisme print

Adobe InDesign CS6

Conception-rédaction

Conception 3D

3D Studio Max

Modélisation 3D