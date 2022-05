Sébastien LA SELVA

Autodidacte et touche à tout.



Ce que j'aime : la liberté une fois les pieds posés dans le monde de la création. La liberté profite toujours à l’inattendu. Lorsqu'on crée de l’étonnement on crée de la satisfaction par conséquent quelque chose de positif.



Je suis ouvert d'esprit et j'aime l'échange.

Peut être est-ce cette alchimie qui fait de moi quelqu'un n'aimant pas stagner et qui veut toujours progresser.



Mes compétences :

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Internet

Communication

Photographie

Dessin

Édition