Carine DE OLIVEIRA

Depuis plus de 10 ans dans le domaine de la Communication et du Marketing, je dispose à la fois d’une solide expérience du travail en agence de publicité, ainsi qu'au sein de directions marketing intégrées aux services communication de grands groupes.



Force de proposition, j’ai développé, tout au long de mon parcours professionnel, des qualités commerciales, créatives et un sens aigu du résultat et de la satisfaction clients.

Très à l´écoute, j’attache une grande importance à l'engagement, au respect des exigences stratégiques et des réalités financières de mon entreprise. Réactive et dynamique, je suis capable d'agir en toute autonomie, avec conviction et pugnacité, tout en garantissant une réponse efficace et une qualité de travail reconnue par l’ensemble de nos clients ainsi que ma hiérarchie.



Actuellement Responsable de Communication au sein du groupe Mobilier de France (ameublement - 90 points de vente), je suis en charge de la promotion de la marque auprès de notre réseau de franchisés. A ce titre, j’organise et supervise la stratégie média de la marque et réalise les différentes campagnes de communication print et web. Une excellente maîtrise de la chaîne graphique aussi bien offset que numérique me laisse l’opportunité d’intervenir également sur les parties techniques de notre métier.





Mes compétences :

Publicité

Marketing

Gestion de projet

Communication

Management

Rigueur