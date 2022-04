Carine HAHN

Le mot "histoire" définit à lui seul le fil de mon parcours.

Après des études d'histoire, j'ai obtenu le diplôme de l'Ecole de journalisme de Strasbourg (CUEJ). Pour rencontrer les autres, raconter leur chemin et ainsi témoigner d'expériences humaines.

Pendant quelques années, basée à Bangkok, j'ai travaillé comme correspondante du service français de la BBC et de plusieurs journaux et magazines français et européens en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud.

En 2000, attirée par la fiction et l'écriture cinématographique, je suis entrée au Grand atelier scénario de la Fémis. Dans la foulée, j'ai alors écrit plusieurs scénarii (projets pour la télévision, courts et long métrages). Je suis aussi l'auteure d'un récit, de deux essais sur l'Asie, d'un livre d'entreprise et de nouvelles(*).

Mais je n'ai jamais arrêté de piger pour la presse et la communication d'entreprise. Toujours pour rencontrer l'autre, quel que soit son milieu et son secteur professionnel.

Et puis, je me suis intéressée à ma propre histoire et me suis tournée vers l'analyse. Jusqu'à me former à la psychanalyse active.



Après avoir accompagné cadres et cadres supérieurs au sein d'un cabinet RH, j'ai décidé d'exercer en indépendante mes métiers d'auteur, de coach et et psychanalyste.



Je suis membre de la Nouvelle société de psychanalyse active.Array



Pour moi, la vraie richesse est dans la rencontre humaine.





(*) Pour nous la vie va commencer, Les Arènes. Septembre 2013.



Asie Combats de femmes, avec Françoise Digel, Editions Raymond Castells



Le Laos, Editions Karthala



Compagnon de route, Editions Textuel



Jour de tiercé, nouvelle, revue littéraire Siècle 21



