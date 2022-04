Francis GIRARD

Lhh-dbm-dirigeants.com



« Nous faisons un métier magnifique !

D'une certaine façon, il s'agit toujours d'aider

ceux qui nous font confiance

à franchir des étapes décisives et à équilibrer leur vie... individuellement et collectivement...

à contribuer à leur mise en mouvement

vers les buts qu'ils se donnent au cours de l'accompagnement.

Ils deviennent en quelque sorte "l'entreprise d'eux-mêmes"...

Nous les aidons à modéliser cette posture particulière

pour l'atteinte des résultats qu'ils espèrent. » FGC



*******



1/ les problématiques que je traite avec prédilection :

Coaching stratégique – Prises de poste à fort enjeu. Gestion des conflits, faire évoluer le style managérial et la communication.



2/ Les populations auprès desquelles je me sens particulièrement efficace :

Dirigeants , Directeurs de grands projets.



3/ Mon type d’intervention et ma conception du coaching :

Aider le coaché à accéder à ses ressources et à ses solutions. Logique de modélisation à partir des prises de conscience et de l'expérimentation.



4/ Mes principaux outils et méthodes :

Approches comportementales. Analyse transactionnelle. Psychanalyse. Bioénergie. Systémique. Théâtre. Maïeutique.



5/ Mes références :

Membre de BOSSARD ALUMNI CLUB



