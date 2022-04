Carine HUPPERMANN

Diplômée des HEC, j'ai entamé une carrière de responsable comptable dans une administration publique. Après 14 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé d'enfin vivre ma vie et de créer ma propre entreprise.

J'ai démarré une affaire à vocation internationale dans le domaine du bien-être en 2006 et j'ai l'intention d'obtenir une liberté de temps et d'argent en l'espace de 5 ans.

Je souhaite m'entourer de nombreux collaborateurs dynamiques, entreprenants et aimant le contact. Alors, si vous avez des rêves pleins la tête, je peux vous expliquer en quoi mon affaire peut vous permettre de les réaliser. 0498/07 71 67



Mes compétences :

Développement personnel

International

Marketing

Marketing de réseau

Microsoft Technologies

Prévention

Relationnel

Santé