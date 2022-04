Carine KLERSCH

Travail en appui du Responsable Région sur le déploiement et le développement commercial des accords nationaux et des Grands Comptes sur plus de 20 agences.

Gestion des grands comptes.



Accompagnement des agences: Stratégies commerciales,axes prioritaires de développement,gestion des problématiques de recrutements, clients, mise en place de solution sur mesure.



Recrutement du personnel permanent cadre et non cadre: diffusion d'annonce, entretien téléphonique puis physique.

Intégration et formation des permanents aux techniques commerciales.



Gestion de la mise en place de formation type CIPI, CDPI, AFPR, POEC...

Relation avec les partenaires sociaux et OF.









Mes compétences :

COORDINATION DE PROJETS

Ressources humaines