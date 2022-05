Yohann TEXIER

- 7 ans d'expérience dans le recrutement, le suivi client et la gestion des compétences dans le domaine du Batiment et des travaux publics.



- 5 ans d'expérience dans la qualité, la sécurité, la santé, l’hygiène, l’environnement et l'exploitation concernant différents type d'activités : agroalimentaire, nettoyage urbain, logistique, industrie, bâtiment et travaux publics.



Mes compétences :

Recrutement

Suivi clients

Gestion administrative et commerciale

Polyvalence Esprit d'équipe

Gestion du stress

Assistant commercial

Formation professionnelle

Entretien de recrutement

Responsabilité globale

Management d'équipe

Management opérationnel

Ressources humaines

Responsabilité

Développement

Ponctuel

Rigoureux

Diplomatie

Initiative