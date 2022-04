Carine LAGARDE

Le Marketing, la Communication sont mon coeur de métier

Je les ai pratiqués depuis près de 20 ans dans le secteur public.



Au contact direct avec les décideurs depuis près de 10 ans, l'analyse stratégique et managériale des organisations est devenue une de mes spécialités.



Depuis plusieurs années, j'ai pu développer une activité dans la conduite de projets, la formation et le conseil.



Disposant d'une expérience certaine dans l'organisation événementielle et le protocole, j'occupe aujourd'hui le poste de chef de cabinet du président du Département de Maine-et-Loire.



Mes compétences :

Communication publique

Conduite de projet

Conseil

Formation

Management

Protocole

Marketing

Communication interne