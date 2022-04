Carine LAGARDE

CPF ANGLAIS Bordeaux Formatrice Indépendante



Réforme de la Formation Professionnelle



Démarches simplifiées



SALARIES : jusqu’à 150 heures de prise en charge ( DIF – CPF)



DEMANDEUR D’EMPLOI : jusqu’à 200 heures de prise en charge





Formatrice Enseignante en ANGLAIS, plus de 15 ans d'expérience, diplômée ( MASTER Anglais ) et de l'Université de Cambridge (Grande Bretagne ) en professorat ANGLAIS langue étrangère j'ai également vécu et enseigné en Irlande.



J'ai notamment enseigné chez : ACADOMIA, L'Institut ERASMUS, le Centre d’Etudes des Langues , le GIGFO ( Chambre de Commerce de Bordeaux) et les écoles d'enseignement supérieur SUP DE COURS et JAMET BUFFEREAU .



Je suis régulièrement appelée à évaluer des candidats lors d'examens ( BTS, MASTER ) et je collabore avec des entreprises bordelaises en formation continue ANGLAIS.



Chaque cours me demande une préparation adaptée et particulière qui correspond en moyenne à 1 heure de travail pour 1 heure de cours. Vous conservez tous les supports pédagogiques que nous utilisons lors d'une session. Je vous assure également un suivi entre 2 cours (envoi fichiers audio, homework)





Remise à niveau

Préparation examens ( BAC, BTS, MASTER) et concours

Préparation IELTS, TOIEC, TOEFL, CLES, Cambridge exams

ANGLAIS écrit (compréhension et expression)

ANGLAIS oral (compréhension et expression)

ANGLAIS professionnel (préparation entretiens, rédaction CV, anglais technique )

Travaux de TRADUCTION (DEVIS via mail, format WORD)

Cours de FRANÇAIS (prépa BREVET & BAC )



Mise en confiance

Formations adaptée à vos besoins

Pédagogie interactive et dynamique

Préparation des cours et de supports

Accompagnement et coaching



Enfants, Collégiens, lycéens, étudiants, adultes tous niveaux (CESU bienvenus)



Entreprises, CPF (compte personnel de formation à partir de janvier, démarche simplifiées pour les salariés) ( anciennement DIF, CIF )







LES COURS SE DEROULENT SUR BORDEAUX CENTRE (QUARTIER FONDAUDEGE -- JARDIN PUBLIC)





TARIFS HORAIRES cours particuliers :



Premier cours (EVALUATION) : 20 €



Paiement à l’heure de cours : 30 € (besoins ponctuels)



Forfait 10 heures : 250 €



Forfait 20 heures : 450 €







Entreprises : 40 € (cours en face à face salariés, chefs d’entreprises, demandeurs d’emploi)







Renseignements et prise de rendez-vous :



Carine LAGARDE

Formatrice Indépendante en ANGLAIS



06 15 63 95 10

carinelagarde@orange.fr



Mes compétences :

Formation

Enseignement

Communication

Coaching