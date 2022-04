Carine LAURENT VERGER

Psychologue clinicienne de formation, je me suis orientée vers le recrutement après avoir occupé des vacations en qualité de Psychologue dans différents établissements.



Après 2ans au sein d'une entreprise de travail temporaire en tant que Chargée d'Affaires dédiée au recrutement de profils commerciaux, j'ai intégré EXPECTRA début 2009 comme Consultante et évolué en qualité de Senior en 2011. Au sein de son département Commercial, Marketing et Communication, j'ai revêtu durant 5ans une casquette de commerciale et de recruteur.



Aujourd'hui dans le secteur de la crèche privée, j'occupe le poste de Responsable de Développement Commercial chez ZAZZEN. J'adresse un spectre très large d'entreprises et leur propose de s'inscrire dans une politique RH responsable et engagée en co-finançant des places en crèche pour leurs salariés.



Mes compétences :

