Carine LECHAT

Tâches quotidiennes maîtrisées :

gestion du standard téléphonique, courrier

gestion de contrats de maintenance clients

Planification intervention sur sites dans toute la France de nos consultants et électriciens

Collaboration avec service Finance, Sales, Support etc.

Envoi de devis, relance

Tâches de base de l'administratif : courriers, relances, commandes fournitures de bureau, téléphone

Tenir des reporting pour gestion des contrats, du SAV, de la facturation, des avoirs...

Gestion d'un portefeuille de commande

Saisie de commandes clients / fournisseurs





Mes compétences :

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Souplesse méthodologique

Organisée & méthodique

Organisée et Rigoureuse

Rapide/ dynamique/ à l'écoute/ créative/ soup

Politesse et respect

Contrat de maintenance

SAISIE COMMANDE

Standardiste

Ecoute & Initiative

Reporting

Planification Opérationnelle

Autonomie professionnelle