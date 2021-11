Kahina MOUNSI

Après mes études en Master 2 Marketing et Relation Clien, j'ai commencé mon expérience en marketing stratégique et opérationnel auprès de TPE/PME afin de les aider à démarrer et surtout à se développer auprès de leur segmentation de clientèle.



J'ai effectué par la suite un grand virage vers le domaine bancaire auquel j'évolue depuis pratiquement 10 ans.



Ce qui me plait dans mon métier: accompagner les clients dans leur projets, ètre pésente dans les bons et les mauvais moments et de les conseiller dans la protection de leurs biens et leur famille



Voici mes différents domaines de compétence:



Commercial : Développement commercial auprès d'une clientèle intermédiaire et haut de gamme. Conseil sur les placements financiers (patrimoniaux, solutions de diversifications et défiscalisation) ainsi qu'en assurances (IARD et Prévoyance)

Gestion et fidélisation de portefeuille client pour garantir la satisfaction.

Et tout cela en mode multicanal.



Marketing : Stratégie de développement des ventes, Étude de marché, Benchmarking, Marketing direct (conception, envoi, suivi e-mailing/mailing), Actions de fidélisation, Gestion de base de données/CRM, Reporting



Communication : Élaboration de plan de communication, Animation Web 2.0, Gestion et suivi campagnes Google Adwords, Organisation d'événements (petits-déjeuners, salons, journées d'études, anniversaires entreprise...), Conception de supports graphiques et de communication.



Maîtrise de l'outil informatique: Pack Office, Suite Créative Adobe (Photoshop/Indesign), Dreamweaver



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing stratégique opérationnel au sein de TPE/PME

Communication et Marketing digital