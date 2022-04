Carine LECRUBIER

SECRETARIAT/ORGANISATION

• Traitement des courriers et mails

• Rédaction de comptes-rendus, rapports, dossiers et contrats

• Gestion du planning, organisation des déplacements et réunions

• Organisation d'une scolarité d'année, réalisation des plannings des étudiants et des intervenants

• Organisation des examens, corrections, missions, jurys de scolarité et autres manifestations

• Recueil des données et mise à jour des fichiers, publipostage





GESTION/ADMINISTRATION

• Enregistrement et suivi de la facturation du service (commandes, intervenants)

• Création de tableaux de bord, consolidation de chiffres

• Suivi de différents dossiers (administratif, relance, mise à jour)

• Suivi de la scolarité des étudiants





RELATIONNEL/COMMUNICATION

• Interface privilégiée avec les services supports, les interlocuteurs internes et externes

• Diffusion de l’information et respect de la confidentialité

• Echanges et écoute de différents publics

• Organisation de manifestations évènementielles (salons, colloques...)

• Prospection et gestion du réseau de partenaires

• Elaboration de documents de communication



LANGUES



Anglais (courant)

Espagnol (niveau intermédiaire)



INFORMATIQUE



Maîtrise des outils bureautiques et de traitement de données

CEGID

AURIGA



Mes compétences :

Assistante

Internet

Informatique

Communication