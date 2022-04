Carine LEFEVRE

Dans un contexte de concurrence accrue, sous fond de crise économique, la recherche de compétitivité devient primordiale pour une entreprise. C’est particulièrement dans ce contexte difficile que la fonction achat devient un des leviers économiques et stratégiques à actionner. Le marketing achat, la décomposition et structure de coûts, l'analyse de la valeur, les processus prennent alors toutes leurs ampleurs et leurs mesures. Un objectif commun : accroître la rentabilité, la croissance de l'entreprise. De l'identification des problèmes en passant par les causes, je vous propose des solutions opérationnelles d'améliorations, basés sur les fondamentaux de la fonction achats et des outils d'analyse.



Spécialisée dans le B to B, dans les domaines d'activités Aéronautique, spatial, énergie.



* Sourcing

* Purchasing process,

*Suppliers assessment & improvement,

*Marketing purchases,

*Optimization/ management,

* Strategy, Analysis of risk and proposal of actions plans

* Procurement Savings & performance reporting (KPI,etc,), dashboard

* Management

* Total cost of ownership

* Make or buy

* Design to cost



Mes compétences :

Achats

Evaluation fournisseur

E-sourcing

Stratégies

Kpi

Projets

Marketing achats

Amélioration continue fournisseur

SAP R/3

Optimisation des process