Carine LETANO

J’ai été Responsable administrative et Manager secteur Caisses pendant 15 ans en grande distribution et Associée pendant 4 ans dans une entreprise de transport et de livraisons à domicile de courses alimentaires.

Véritable Manager, j’aime le travail en équipe : j’ai organisé et géré le travail d’une équipe jusqu’à 35 personnes, j’ai animé des réunions, assuré des formations et également effectué le recrutement soit directement en magasin soit en assistant à des forums d’emplois.

De nature Commerciale, la satisfaction clientèle est ma priorité. J’ai le sens et le respect du service.

Autonomie, Sérieux, Dynamisme, ponctualité et convivialité sont les atouts qui me caractérisent et me permettent de mener avec succès les missions qui me sont confiées.





Mes compétences :

Véritable Manager

Autonome et responsable

Dynamique rapide

Motivée et combative

Sérieuse et conviviale

Ponctualité et flexibilité