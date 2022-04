Domaines d'expertise :

- Marketing digital,

- Webmarketing : développement de site institutionnel et e-commerce

- Marketing opérationnel et commercial

- Marketing direct,

- Pilotage de campagnes d'acquilsition : SEA, Emailing, SMS

- Communication offline et online

- Management d’équipes métiers & techniques

- Formation d'équipes commerciales

- Gestion et pilotage de projet



Mes compétences :

Marketing relationnel

Marketing digital

audiovisuel

publicité

Marketing

Web

sponsoring

marketing direct