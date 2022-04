Carine LOEILLET

Journaliste et rédactrice en chef, spécialisée dans le secteur HBJO (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie).

- Collaborations à la rubrique horlogerie de L'Express et aux hors-série montres de L'Express : articles et stylisme montres.

- Journaliste freelance et styliste horlogerie-joaillerie pour Luxe Infinity, Paris Fantastic!, L'Honoré

- Expertise et réseau dans le luxe (horlogerie et joaillerie) et la bijouterie fantaisie (découverte nouveaux créateurs).

- Visites-guidées de l'espace tendances du salon Bijorhca Paris.

- Animation site Internet et page Facebook.



Mes compétences :

Rédaction

Journalisme

Édition

Presse

Ecriture

Community management