Carine LORMANT TEDESCHI

Actuellement chargée d'Affaires Entreprises au LCL à Tours (couverture des départements 37 - Indre et Loire et 41 - Loir et Cher), j'ai en charge un portefeuille d'environ 35 clients actifs sur cette zone géographique, en proposant tout type de financement, accompagnement sur les sujets de croissance externe ou transmission. (Forte activité de prospection également)



Je dispose également d'une expérience de 8 ans en banque d'affaires parisienne ;

- RBS en Financement Structurés (LBO de 2006 à 2008) et Coverage (2008 à 2010)

- BBVA en Coverage, en charge avec un Senior Banker d'un certain nombre de clients du Secteur Grandes Industries (CAC 40 et SBF 120) en leur proposant différentes solutions de financements.



Mes fortes relations tissées avec les équipes de financements / trésorerie des sociétés de mon portefeuille m’ont permis d’élargir rapidement l’étendue de mes responsabilités.



J’ai notamment participé à la mise en place de nombreux crédits, facilités d’acquisition ou autres financements court terme, dans un environnement complexe, tout en appliquant les objectifs de rentabilité, ce qui a forgé mes compétences en conseil et en négociation.



Mes compétences :

Analyse financière

Négociation

Banque

Prospection

Analyse de risque

Financement d'acquisitions

Trade Finance

DCM / Derives

Investment banking

Gestion des Flux