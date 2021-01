Carine LOURENCO

Nichée dans une ruelle typique du Vieux Nice, le O'morena est comme un trésor caché.

Ici vous en aurez plein les yeux ...



Un défilé de planches à tapas d’inspiration ibérique, goûteuses, généreuses et variées.

Les plats sont faits maison, copieux et savoureux avec des plats du jour tous les midis

Côté cave, de très belles découvertes à déguster ..

Un service prévenant et chaleureux, le tout dans un cadre élégant, "cool and chic"



A retenir pendant vos escapades dans les ruelles encombrées du vieux Nice !



