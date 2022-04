Carine MAIGNAN

Autonome, Polyvalente et Consciencieuse.

Mon expérience et mes formations acquises tout au long de mon parcours professionnel m'ont permis d'enrichir mes compétences dans le domaine de la comptabilité.

Aussi, pour valider mon expérience et évoluer dans ce domaine, j'effectue actuellement une formation à distance pour obtenir certaines unitées d'enseignements du DCG.



Mes compétences :

OFFICE 2007

Outlook

SAP CRM

SAP R/3

Adaptabilité

Conscience professionnelle