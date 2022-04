Je suis jeunes ivoirien, après mon licenciement compte de la crise qu'a connu la côte d'Ivoire, j'ai monter avec des amis BUNA SERVICE. cette gère un point de vente orange money (transfert et retrait d'argent), des prestations informatique( Traitement de texte, photo numérique, conception de livrets et de carnet de santé) et nous faisons de l'apport d'affaires. j'ai été responsable de magasin agricole avant mon licenciement, donc je suis



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher