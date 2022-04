Carine MAYOL

17 ans au sein de l’éventail passionnant du Project Management national et international me permettant d'avoir une vision globale du cycle de vie d'un projet (avant-vente, vente, achat, planning, process, cost control, management d'équipe etc..), de comprendre l'importance des clés permettant la fluidité du workflow et d'en appuyer l'optimisation, tout en valorisant l'expertise métier liée à l'activité. Mon retour sur expérience a très rapidement mis en lumière l'importance de l'innovation permettant de créer et recréer la valeur ajoutée française.



ABSISKEY est Le Conseil Opérationnel en financement public de la Recherche et de l'Innovation.



ABSISKEY c'est:

- + de 25 ans d’expérience

- Une 50aine de professionnels (dont 30 ingénieurs, docteurs et experts-évaluateurs)

- Une offre complète permettant d'intégrer toute la chaîne de financement à travers 3 pôles d'expertises que sont les politiques publiques, les projets collaboratifs, la fiscalité de la recherche et de l'innovation

- Des accords cadre avec le CEA (entre autre), de nombreux pôle de compétitivité, des agences régionales de l'innovation.



L'excellence opérationnelle d'ABSISKEY se base sur:

- L'expertise intégrant un Retour sur EXpérience systématique générant l'amélioration

- La satisfaction client à travers l'adaptation, la pertinence et l'accompagnement long terme

- L'équilibre grâce à une analyse technique globale, détaillée et une collaboration qualitative.



ABSISKEY c'est l'innovation spirit par excellence mise au service de la compétitivité française et européenne.



Mes compétences :

Commerce International

Communication

Traduction

Project Management

Documentation Technique

Marketing

Management opérationnel

Management

Business Process Management

Stratégie commerciale

Process Engineering

Développement commercial