Carine MEDAILLON

Actuellement en poste en tant que Consultante en Knowledge Management, je travaille sur les thématiques suivantes :

Formation blended-learning :

- Formation des clients, des partenaires et des nouveaux collaborateurs sur les solutions logiciels et sur la technologie d’Enablon en présentiel

- Formation des clients à distance en Web conférence

- Construction d’un programme de formation commun pour les nouveaux collaborateurs, entre les bureaux des Etats-Unis et de la France

- Conception de programmes de formation et de leurs supports (vidéos, Power-point et Word)

- Gestion des obligations légales liées à un organisme de formation



Projet de formation e-learning :

- Gestion de projet e-learning (par exemple pour Carrefour, Eiffage construction, Total EP et Renault)

- Création de contenu e-learning avec le logiciel Adobe Captivate 8



Gestion des traductions pour les projets multi-langues



Documentation :

- Rédaction et relecture de documents type guide d’utilisation, release notes, livrés avec les solutions d’Enablon, standards et personnalisés

- Gestion de la base documentaire et supervision des rédacteurs techniques (en collaboration avec notre Documentation Manager)



Mes compétences :

Captivate

Documentation

Elearning

Formation

Project Management

Adobe Captivate

Confluence

Microsoft Office 365