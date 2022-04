André MÉDAILLON

Après une carrière au sein du ministère de l'agriculture Direction Générale de l'Alimentation (DDSV 32 / DDCSPP 32), me voici maintenant en autonomie en tant que formateur pour adultes, ainsi que le pilotage de projets. Riche de ces années d'expériences, je souhaite partager avec les jeunes et les adultes afin de permettre un enrichissement et un élargissement de connaissances.





.



Mes compétences :

Plan de nettoyage et désinfection

Hygiène des aliments

Agrément Sanitaire

Formateur

Hygiène en restauration

Plan de maîtrise sanitaire

Gestion toxi-infection alimentaire

Conception et aménagement des cuisines.

Transports routier sous température dirigée

GMS

Microbiologie

Restauration collective

Restauration

Restauration commerciale

HACCP

Référent sécurité alimentaire