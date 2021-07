Philippe BOIN

SAFERC accompagne les professionnels et les entreprises du secteur alimentaire et agroalimentaire sur des thématiques ou des problématiques de déploiement de la sécurité sanitaire des aliments.



La finalité est la mise en conformité règlementaire à travers un travail participatif avec le personnel permettant l'atteinte des objectifs de l'entreprise qui peuvent être par exemple la remise clef en main du PMS (plan de maitrise sanitaire) et de ses protocoles associés (bonnes pratiques d'hygiène, nettoyage désinfection, HACCP, traçabilité...),

Les objectifs sont différents d'une entreprise à l'autre, pour cela SAFERC propose toute une panoplie; de la formation classique pour dispenser le savoir à l'accompagnement normatif IFS-BRC-ISO, mais aussi des prestations techniques comme l'élaboration de nouveaux produits en centre technique, la validation de barème de stérilisation, la constitution de dossier d'agrément CE... ou tout autre besoin sur siimple demande.

Auditeur IRCA ISO 9001:2015 et auditeur qualifié IFS FOOD, vous pouvez confier vos audits blancs ou audits "conseil" avant la certification.

vous trouverez l'ensemble des possibilités sur www.saferc.fr



Mes compétences :

Agroalimentaire

BRC

directeur technique

ERP

Formation

FORMATION HACCP

HACCP

Hygiène

Hygiène alimentaire

IAA

IFS

Négoce

Optimisation

PMS

Production

Sécurité

Sécurité alimentaire

Technique

Vin