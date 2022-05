Patrice DELATOUR

Bonjour, merci de vous attarder quelques instants sur mon profil.



De mes 25 années d’industrie j’ai conservé le goût du progrès maîtrisé. C’est donc tout naturellement que mon activité de conseil s’est structurée autour de 3 axes complémentaires :



1. L’amélioration de vos performances opérationnelles, c’est-à-dire :



- Mieux gérer votre production ou votre logistique à travers des actions d’organisation, d’amélioration de votre planification, d’optimisation (LEAN) et de l’accompagnement dans la mise en place des actions terrain.

- Mieux piloter vos projets en apportant une méthodologie et en vous aidant à travailler ensemble ; ou en vous aidant à mettre en place votre Réseau Social d’Entreprise.

- Simplifier vos processus pour améliorer la maîtrise des flux, quelle que soit leur nature.



2. L’évaluation des risques professionnels et l’accompagnement en tant qu’IPRP* qui sont obligatoires, mais qui aussi contribuent à réduire le risque d'accident de mise en cause pour faute inexcusable de l’employeur et à limiter les fuites de productivité indirecte. Pour vous fournir le meilleur service dans le délai souhaité, nous sommes un petit groupe de partenaires aux spécialités complémentaires.



3. Et, pour donner un socle de connaissances nécessaires au progrès, une activité de formation, à destination des entreprises, et de vacation, à destination des écoles et universités. Je réalise notamment des modules d’une heure ½ sur des thématiques ciblées qui permettent d’avancer tout en ayant une incidence faible, voire nulle, sur la production.



Mon atout majeur est une excellente connaissance de l’entreprise qui me permet d’avoir une approche globale. Je me souviens de ma première mission pour laquelle mon donneur d’ordre m’a dit :

« Nous avons l’habitude de travailler avec des consultants, ils nous présentent des projets cohérents, mais nous retrouvons pas les résultats dans les chiffres globaux de fin d’exercice. Que pouvez-vous nous proposer ? »

Depuis ce jour, le résultat des missions a toujours pu être mesuré sur un indicateur du client.



Voici quelques liens vers :



1. L’activité amélioration des performances :

http://www.pdelatour-conseil.com/temoignages.html



2. L’activité Evaluation des risques professionnels :

http://www.pdelatour-conseil.com/produit-1-3-22-_prevention_des_risques_professionnels_et_penibilite.html



3. L’activité formation / vacation :

http://www.utt.fr/

http://www.epf.fr/

http://iut.univ-amu.fr/diplomes/desu-gol

http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/



* IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels



Mes compétences :

Approvisionnements

Lean

Conseil

GPAO

IPRP

MES

Logistique

Planification

Prévention des risques professionnels

Amélioration des performances opérationnelles

Conduite de projet