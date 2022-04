- Mise à jour de la base de données sur la grande distribution TradeDimensions (plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine). Recensement de plus de 46 000 magasins en France, ainsi que des centres commerciaux, entrepôts, sociétés.



- Recrutement et management d'enquêtrices et de permanents



- Réalisation de statistiques sur la distribution en France