Carine MOREAU

Besoin ou envie d'un Conseil en image / Relooking , à titre privé , ou lorsque qu'après un bilan de compétences , vous souhaitiez que votre image soit à la hauteur de vos compétences professionnelles.



Dans un cadre chaleureux et intime, en atelier individuel ou en groupe, je vous propose une rencontre empreinte d’écoute et de dialogue pour vous conduire à votre nouvelle image, en vous faisant partager ma passion et mes conseils pour vous Madame, vous Mademoiselle et vous Monsieur , grâce à un bilan personnalisé, une colorimétrie, une étude morpho-visage , morpho-silhouette, cours auto-maquillage, tri de garde robe, accompagnement coiffeur et boutiques.



Je vous aiderai à révéler votre VOUS intérieur.



Parce que la première image que vous donnerez sera votre nouvel atout confiance.











Mes compétences :

Ecoute

Valorisation personnelle