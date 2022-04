Carine OBAM

Diplômée en Audit et Contrôle de Gestion ainsi qu’en Banque et Finance Européenne, je souhaite aujourd’hui m’impliquer dans les missions qui sont les vôtres. Mes postes occupés au sein des services Conformité et Contrôle Permanent du Crédit Agricole, de BNP Paribas Real Estate, d'ACMN VIEet du Crédit Agricole CIB m’ont permis de découvrir puis de me passionner pour le domaine des contrôles et de la maîtrise des risques.



Au-delà d’une grande motivation, les missions que j’ai réalisées comme la mise en place des contrôles de deuxième degré et des contrôles de conformité des dossiers KYC, l’étude et l’analyse des alertes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, contrôle CNIL, la collecte des incidents risques opérationnels, la mise a jour et création des fiches PCA, la participation aux reportings et la rédaction des procédures ou le lancement de l’outil de contrôle m’ont permis de développer des capacités d’analyse, d’écoute ainsi que mon sens du relationnel.