Carine OBER

L'Administration des Ventes : plus qu'un métier... une vocation !



Après un début de carrière dans le secteur du bâtiment, je me suis orientée vers l'industrie et me suis spécialisée dans le métier de l'Administration des Ventes.



J'ai développé des compétences dans ce domaine au fil des années et j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers des postes à responsabilités et d'encadrement d'équipe.



Actuellement Responsable ADV dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaire sur le réseau des buralistes, j'ai découvert d'autres aspects de ce métier.



Spécialiste du service à la clientèle, je m’attache à améliorer l’organisation, l’efficacité des équipes et la coordination des services afin d’optimiser la satisfaction des clients.



Véritable support de l’avant-vente et après-vente, je mène la politique commerciale et accorde une importance primordiale à la qualité et aux délais.



Manager de proximité avec le sens du challenge et du résultat, j’assure le recrutement, la formation, la montée en compétences de mon équipe et le pilotage de l’activité du service.



Mes compétences :

Salesforce

SAP

Audit interne

Management

Service client

Reportings de performance

Commerce B2B

Appels d'offres

Microsoft Excel

Organisation des flux

Conduite de projet

Leadership