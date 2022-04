Je recherche activement un poste pour rejoindre une équipe dynamique dans le digital, le web et/ou le print.

Mon profil est un savant mélange de créativité, de technicité et de passion pour la communication.



Si vous recherchez un esprit qui aime les défis et qui maîtrise aussi les contenus rédactionnels, mon côté licorne à trois têtes peut certainement vous intéresser.



Après 10 ans dans le web, je connais bien les contraintes techniques et les bonnes pratiques UX. Je sais répondre aux attentes des designers et aux contraintes des développeurs. Mes projets réalisés sous WordPress et Magento sont aussi un plus.



.............................................................................................................................................................................................................

Mon CV en ligne : https://www.doyoubuzz.com/carine-paradot-dodier

.............................................................................................................................................................................................................

Ce qui me plaît le + : créer des designs et des univers graphiques, faire des jeux de mots en accroche.

Ce qui me motive le + : travailler sur des projets évolutifs, une bonne dose de relationnel au quotidien.

Mes + technos : WordPress, Magento, Indesign, Illustrator, Photoshop, Sketchbook, Cacoo.

Mes + créa : dessin illustratif, digital art et modélisation 3D.



Mes compétences :

CMS

Infographiste 3D

Webmastering / SEO

WebDesign

Communication

Infographie

Gestion de projet

Wordpress

Magento

Illustration 3D

Sérigraphie

WebDesign